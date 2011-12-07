В Татарстане зарегистрировали 26 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них 1 — завозной, 25 — контактные. 4 человека госпитализировано, 22 получают лечение на дому», — сказано в сообщении штаба.

13 заболевших — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, по трое заболевших — из категорий от 18 до 30 лет и от 50 до 60 лет, по двое — из категорий от 60 до 70 лет, лт 70 до 80 лет и от 80 до 90 лет, одному — нет 18 лет.

Больше всего заболевших выявлено в Казани — 12 человек, в Пестречинском районе — три человека, в Высокогорском и Ютазинском — два человека, в Набережных Челнах, Альметьевском, Арском, Балтасинском, Зеленодольском, Кукморском и Нижнекамском районах — по одному человеку.

По данным на 5 сентября, в Татарстане зарегистрировано 6644 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 5512 человек (+23 за сутки).