Архивная служба республики готовится к столетнему юбилею

Об этом на пресс-конференции, посвященной республиканским конкурсам родословных, заявила председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.По ее словам, особенно интересуется своей историей старшее поколение. «Это радует, что люди, имея некоторые материальные возможности, сейчас интересуются более интеллектуальными вещами», - отметила она.Замдиректора по научным исследованиям и публикациям Госархива РТ Ильдар Шафиков отметил, что это не только дань моде: «Мы, видимо, подошли к той точке, когда наши сограждане вышли на тот уровень, что им эти вопросы стали настолько интересны, что они готовы вкладывать в них деньги».Серия конкурсов родословных и архивов проводится в республике в рамках подготовки к столетию государственных архивных служб России и Татарстана. В республике служба отметит юбилей в ноябре 2018 года, сообщает ИА «Татар-информ».