Говяжьи бифштексы с перепелиными яйцами

Ингредиенты: говяжий фарш - 500 г, перепелиные яйца - 12 шт., яйцо куриное - 1 шт., лук репчатый - 2 шт., аджика сухая - 1 ст. ложка, молоко - 0,5 стакана, соль по вкусу.Очищенный лук мелко нарезать. В большую миску положить фарш, добавить к нему лук, приправы, молоко, яйцо и тщательно вымесить. Затем разделить на 6 равных порций, сформовать продолговатые котлеты. Уложить их на противень и в середине сделать столовой ложкой углубления. В эти углубления вылить аккуратно перепелиные яйца - по 2 штуки на один бифштекс. Нужно постараться, чтобы желток не разлился. Поставить противень в духовку, нагретую до 180 - 190 градусов. Готовность бифштексов проверяется зубочисткой. Если при втыкании из мяса польется светлый сок, бифштексы готовы.