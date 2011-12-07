Москва глазами казанского туриста

Во время пресс-тура, организованного Департаментом спорта и туризма г. Москвы, журналистам из разных регионов России и представителям ведущих туроператоров из Европы показали такую Москву, какую они еще не видели. Мы спускались в уникальный противоядерный бункер, расположенный на глубине 65 метров, и поднимались на самую высокую смотровую площадку столицы. В центре Москвы, на Таганке, есть ничем не приметный дом. Невозможно догадаться, что под ним располагается секретный объект - бункер, куда должно было эвакуироваться правительство страны в случае ядерного взрыва. Именно здесь в период Карибского кризиса заседало военное руководство СССР. В случае развязывания Америкой войны именно отсюда был бы отдан приказ об ответном ядерном ударе. К счастью, трагедии не произошло. Позже здесь был Центр управления дальней авиацией. Но сооружение, построенное в 50-е годы, не способно защитить от современного высокоточного оружия. Поэтому мэром Москвы было принято решение открыть здесь Музей холодной войны. Цель необычного музея - напомнить людям, насколько хрупка жизнь на Земле.На «минус восемнадцатый» этаж ведут 310 ступенек. Площадь бункера - 7 тысяч квадратных метров. Он обнесен 2-метровым железобетонным кольцом. В одном из залов можно увидеть единственную точную копию атомной бомбы РДС-1 в натуральную величину, которая была изготовлена в начале 50-х годов. Из мрачного подземелья мы поднялись на смотровую площадку самого высокого небоскреба столицы - башни «Федерация» делового центра «Москва-Сити». Подъем на лифте на 89-й этаж занял менее минуты. И вот она, столица России, с высоты птичьего полета. На башне-соседке размещен большой баннер: «Выше только любовь». А с другой стороны ответ: «Поднимись еще выше». Вот так башня с башней говорит. Строительство «Москва-Сити» продолжается. Следующий небоскреб будет действительно еще выше - 104 этажа.Главная достопримечательность Москвы - Красная площадь. Народу здесь всегда много. Большая очередь в Мавзолей. Люди стоят по несколько часов, чтобы увидеть Ленина. Кстати, совсем недавно, в дни чемпионата мира по футболу, произошел феноменальный случай, который наверняка войдет в учебники по криминалистике. Два парня - бывшие студенты одного из театральных вузов - организовали в Чертаново «филиал» Мавзолея Ленина. Один молодой человек встречал группы иностранных болельщиков в аэропорту и объяснял, что в целях безопасности Мавзолей закрыт, тело вождя мирового пролетариата временно перевезли в другое место и за символическую плату можно организовать туда экскурсию. Он вез доверчивых туристов в спальный район Чертаново, в квартиру, где им демонстрировали саркофаг с телом Ленина. Его очень талантливо играл второй парень, загримированный под Владимира Ильича. Удивительно, но люди почему-то верили, что их везут к Ленину. Правда, один бдительный болельщик из Германии все-таки засомневался. Он специально съездил на Красную площадь и узнал, что Мавзолей открыт, более того, доступ к телу Ленина абсолютно бесплатный. Немец обратился в полицию, и «филиал» Мавзолея прикрыли, а предприимчивые парни были задержаны. Оказалось, что туры «посмотреть на Ленина» они успешно проводили почти месяц! Остап Бендер позавидовал бы такой находчивости. Год назад под Кремлем появился природно-ландшафтный парк «Зарядье», который сразу же полюбился и москвичам, и гостям столицы. На 10,2 га земли представлены четыре природные зоны: лес, северный ландшафт, степь, луга и цветники. Самая главная фишка парка - «парящий мост». Он нависает над Москвой-рекой на высоте 13 метров. Настоящим открытием оказался визит на легендарный стадион «Лужники». После реконструкции он стал одним из лучших в мире. Руководитель экскурсионного центра «Лужников» Артем Леонов рассказал об уникальном газоне. Под ним 35 километров труб. Это обеспечивает и полив травы, и подогрев почвы до строго определенной температуры, и вентиляцию и составляет мощную дренажную систему. Горящие лампы имитируют солнечный свет, которого в нашем климате зеленой траве не хватает. В общем, поле - серьезное инженерное сооружение, причем дорогостоящее. По словам нашего гида, 30% средств, вложенных в реконструкцию «Лужников», буквально было зарыто в землю, то есть в оснащение газона. Кстати, таких газонов в России всего три: на «Лужниках», на стадионе «Спартак» и на «Казань-арене». А еще мы побывали в раздевалках команд, посидели на местах, где переодевались Месси и Роналду. А в VIP-ложе у журналистов была возможность занять место в кресле, где обычно сидит Президент России Владимир Путин.