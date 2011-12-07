Президентские маралы начали давать потомство

Как пишет «Татар-ифнорм», за полтора года вернувшиеся в родную стихию олени уже дважды принесли потомство. На данный момент к выращиванию маралов подключились еще несколько частных охотхозяйств. Общее число животных, содержащихся полувольным способом, приближается к 300. Напомним, что первую партию алтайских маралов, 50 голов, завезли в республику в 2013 году. Вторую, 20 голов, в 2014-м. В 2017 году с участием Президента Татарстана произошел одновременный выпуск партии в 45 голов на территории трех охотничьих заказников: «Билярский», «Мешинский» и «Лесной Ключ» в Верхнеуслонском районе.