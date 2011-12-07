Учитель, которого никогда не забуду

Алина Жарахина, 31 год, учитель русского языка и литературы: В моей жизни было два учителя, которые серьезно повлияли на выбор профессии. Это учитель русского языка и литературы Татьяна Федоровна Беулова и преподаватель КГУ Даниил Робертович Копосов. Татьяна Федоровна дала мне прочные знания о языке как цельной системе. Ее уроки всегда были продуманы и логичны. Она продолжает трудиться в казанской школе №49, отдавая ученикам все свои знания и доброту. Лекции Даниила Робертовича Копосова всегда очень яркие и запоминающиеся. На них невозможно скучать или отвлекаться, даже самый сложный материал он может преподать в занимательной форме. Кроме высочайшего уровня знаний Даниил Робертович наделен ярким талантом, выделяющим его среди других учителей. Максим Антонов, 16 лет, десятиклассник: Никогда не забуду моего учителя по русскому языку и литературе Анастасию Александровну Мартьянову. Мы пришли с ней в одну и ту же школу в один год. Уже в первый месяц учебы с педагогом я понял все, что не понимал долгие годы в другой школе. Именно она пробудила во мне интерес к литературе. Помню, на часах семь вечера, а мы упорно сидим с ней над работой для конференции. В такие моменты стираются границы между учителем и учеником.Тамара Сахно, 71 год, биотехнолог: Я очень признательна своей учительнице начальных классов Елизавете Гаврииловне Лебедевой. Первое сентября в первом классе у меня не задалось. Всех детей сопровождали мамы, а моя в тот день работала, и я пришла с дедушкой. Из-за этого очень сильно расстроилась, начала капризничать и в результате попросила родителей перевести меня в другой класс. Папа дал две недели на раздумья. Но долго думать не пришлось. Через несколько дней Елизавета Гаврииловна стала второй мамой для всего класса. Она никогда не ругала детей, дисциплину держала только благодаря доброте. Ее уроки о жизни помогали во многих моментах, потом я учила по ним своих детей. Про таких педагогов говорят: «Это учитель от Бога». Ильяс Хасанов, 21 год, студент: Учительница, которая навсегда останется в моем сердце, - Светлана Борисовна Журавлева. Она была моей классной руководительницей 7 лет и за все эти годы никогда не конфликтовала с учениками. Даже самый задиристый ребенок не мог с ней поругаться. Светлана Борисовна так любила наш класс, что защищала нас в любых обстоятельствах. Помню, я разбил окно в столовой и уже готовился к отчислению. Но она заступилась, и все обошлось. Ольга Курашова, 41 год, врач: Учительницу, которую буду помнить всю жизнь, звали Мария Ивановна Дрондина. Она была строгая и очень требовательная. Если мы не учили уроки, она очень расстраивалась. Однажды даже пришлось вызывать ей в школу скорую помощь. В начальных классах она заложила нам такую базу знаний, которая пригодилась потом во время дальнейшей учебы. Наиль Назмутдинов, 65 лет, учитель физики: У меня незабываемый учитель - физик Шакир Валеевич. На его уроках всегда было очень интересно, а человеческие качества учителя служили для нас примером. Однажды из-за болезни меня неделю не было в школе. Когда пришел, сразу попал на контрольную по физике, которую написал достойно, поскольку готовился дома. Учитель не мог поверить, что я написал ее самостоятельно, в итоге половине класса пришлось признаться, что списали у меня. Когда встал вопрос выбора профессии, я вспомнил, как Шакир Валеевич преподавал нам уроки, и решил пойти по стопам любимого учителя.