В Казань вернулись участники чемпионата EuroSkills

Заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки Рафис Бурганов поздравил чемпионов и вручил им цветы, сообщает ИА «Татар-информ». В зале ожидания встречающие устроили настоящее шоу с ростовыми куклами, танцами и плакатами. Студенты Казанского инновационного университета спели песню в честь татарстанцев, участвовавших в чемпионате в составе сборной России.Победительница в сфере предпринимательства Карина Халеева поделилась своими ощущениями. «У меня сейчас есть несколько идей по поводу своего бизнеса в Татарстане. Мы с партнером планируем заняться обучением в сфере предпринимательства, вести бизнес-тренинги. Мне поступает множество предложений от крупных компаний о сотрудничестве», - призналась золотая медалистка. Сборная России с триумфом завершила чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в Будапеште, который проходил в конце сентября. В состав национальной сборной вошли 6 представителей из Татарстана. Представители нашей республики завоевали три золотые медали и одну серебряную.Встречая победителей Euroskills - 2018, заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки Рафис Бурганов заявил, что чемпионат Worldskills - 2019 в Казани будет самым продвинутым за историю мировых соревнований по профессиональному мастерству.«На месте проведения соревнований сейчас работает большое количество специалистов. У нас проходят ежедневные совещания, в том числе и с министерством строительства. Нет никаких сомнений, что в 2019 году чемпионат пройдет на высшем уровне. Все павильоны будут готовы к маю 2019 года. Я уверен, что по масштабам и логистике Worldskills - 2019 в Татарстане обойдет предыдущие. У нас даже запланированы тестовые соревнования и выставки в новых павильонах», - сообщил Бурганов.Также министр выразил надежду, что в основные компетенции соревнований прочно войдут предпринимательство и плотницкое дело.