Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Москву и Санкт-Петербург можно будет улететь на дополнительных авиарейсах

Полеты стартуют 30 октября.
Одна из авиакомпаний с 30 октября запускает дополнительные авиарейсы из Казани, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань». По воскресеньям можно будет отправиться в Санкт-Петербург, а по вторникам и субботам прибыть из Северной столицы. Также будет запущен дополнительный рейс в московский аэропорт «Домодедово» (вылет из Казани по вторникам).
КВ
Лента новостей