В Москву и Санкт-Петербург можно будет улететь на дополнительных авиарейсах

Одна из авиакомпаний с 30 октября запускает дополнительные авиарейсы из Казани, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань». По воскресеньям можно будет отправиться в Санкт-Петербург, а по вторникам и субботам прибыть из Северной столицы. Также будет запущен дополнительный рейс в московский аэропорт «Домодедово» (вылет из Казани по вторникам).