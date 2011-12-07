Ветераны республики собрались на фестиваль самодеятельных исполнителей

В масштабном мероприятии примут участие 188 лауреатов фестиваля из 14 районов республики, сообщает ИА «Татар-информ». Среди них 15 хоровых коллективов и ансамблей. Русскому хору ветеранов «Память» при совете ветеранов Вахитовского района и ансамблю «Экипаж - одна семья» Советского района Казани, которые примут участие в концерте, исполняется по 20 лет с момента их создания. В фестивале принимают участие все районы и города республики. На первом этапе фестиваля в Апастовском, Альметьевском, Нурлатском, Сармановском, Зеленодольском, Тукаевском районах участвовали более 1000 человек. В первом туре фестиваля в Казани приняли участие 599 людей пожилого возраста. Зональные (отборочные) фестивальные концерты прошли в Казани 20 и 23 апреля, где был показан 91 концертный номер и выступили около 400 исполнителей. Лауреатами стали Светлана Шалашова в номинации «Сольное пение» (Авиастроительный район г. Казани), сводный хор «Ветеран» совета ветеранов Альметьевского района в номинации «Хоровые коллективы», Люция Савельева из Бугульминского района в номинации «Художественное чтение», народный казачий ансамбль «Любо» из Спасского района в номинации «Вокальный ансамбль», ансамбль ВМФ «Экипаж - одна семья» из Советского района Казани в номинации «Вокальный ансамбль».Зональные смотры фестиваля состоялись в поселке городского типа Алексеевское, а также в Кукморе, Арске, Буинске, Набережных Челнах, Альметьевске, на которых выступили около 3 тысяч исполнителей.