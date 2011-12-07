Залог успеха ученика - в таланте учителя

В мероприятии принял участие мэр столицы РТ Ильсур Метшин. Педагоги рассказали главе города о том, как им удается достигать высоких результатов в обучении и какими качествами должны обладать учащиеся, чтобы набрать максимальный балл на выпускных экзаменах, передает пресс-служба мэрии Казани.Приветствуя педагогов, мэр отметил, что уникальность педагогов, сумевших достичь столь высоких результатов, заключается в умении отыскать способности каждого ребенка и помочь развить их. «Для нас это важно, потому что ничего дороже детей нет», - сказал градоначальник. «Смысл нашего бытия - это счастливые дети, которые не обязательно стали стобалльниками, но обязательно смогли реализовать все свои способности и раскрыть таланты, - сказал Ильсур Метшин. - Поэтому у нас сегодня более 60% бюджета уходит на развитие образования. Плюс программы, которые реализуются благодаря нашему Президенту Рустаму Минниханову, мы с его помощью отремонтировали более 130 школ».Сегодня Казань по уровню образования задает тон не только другим городам Татарстана, но и в целом находится в числе лидеров по России, отметил мэр. К примеру, каждый девятый 100-балльник России по биологии - выпускник казанских школ. Однако при этом остаются проблемы, решать которые необходимо с участием педагогического сообщества. Так, глава города отметил, что во многих школах учащиеся занимаются дополнительно с репетиторами. «Мы учились в советской школе без всяких репетиторов. Было хорошее базовое образование, не нужно было дополнительно учиться, чтобы поступать в вуз. Такое большое внимание уделяем этой сфере, и в то же время ЕГЭ и в целом вступительные экзамены - большой стресс для детей», - считает Ильсур Метшин. Но при этом глава города, обращаясь к учителям, отметил: «Для меня важно, когда ребенок хочет идти в школу и когда ребенок со школы домой не торопится. Вот наши школы такие, подавляющее большинство. За это я вам благодарен».Форум стал площадкой для обмена опытом между педагогами, которые по-разному подходят к вопросам подготовки школьников к выпускным экзаменам. Так, учитель русского языка и литературы лицея №177 Елена Переведенцева, сумевшая подготовить несколько стобалльников, отметила, что большое значение в достижении успехов имеет мотивация учеников и чаще успех обусловлен системным подходом. «В первую очередь это система. Все педагоги, собравшиеся здесь, - это труженики. Мы очень остро, быстро, мобильно должны реагировать на те изменения, которые есть в ЕГЭ. В этом году, например, очень много новшеств и изменений в ЕГЭ по русскому языку, и говорить о том, что каждый говорящий на русском языке может успешно сдать экзамен на высокий балл, будет ошибкой. Это труд ребенка, учителя, мотивация, и, когда происходит тандем, достигается высокий результат».Подготовка к ЕГЭ имеет много общего с подготовкой к олимпиадам, отмечает в свою очередь Эльфия Сафонова, учитель химии лицея №131. При этом она считает, что зачастую набрать высокий балл школьникам мешает не отсутствие знаний, а формулировка вопросов: «Самая большая проблема - дети иногда не умеют читать правильно вопросы, и сами вопросы бывают некорректные, запутанные. В волнении ребенку очень трудно понять смысл».По мнению учителя обществознания гимназии-интерната №4 Арслана Юлдошева, далеко не всегда залогом успеха в сдаче ЕГЭ является одаренность ученика. «Гораздо важнее, какими качествами обладает учитель. Если мы смотрим на школьника как на успешного человека, раскрываем его потенциал, его талант, он, несмотря на некоторые проблемы, будет стараться соответствовать этим критериям. Поэтому в первую очередь все зависит от учителя», - считает Арслан Юлдошев.Мэр призвал педагогов предлагать идеи по совершенствованию системы образования и отметил, что Казань может стать первым городом в реализации значимых инициатив: «Казань и казанское педагогическое сообщество - тот фундамент, на базе которого можно и нужно строить инициативы, которые улучшат образование в целом в России. Пишите, предлагайте - я всегда готов вас выслушать».В завершение встречи мэр поздравил педагогов с Днем учителя и вручил им награды за заслуги в области образования и многолетний и добросовестный труд. «Мы гордимся нашими учителями, педагогами, которые из года в год показывают стабильные результаты и являются »законодателями« не только в Республике Татарстан и Поволжье, но и в России. Надеюсь, что наши встречи будут традиционными. Приглашайте, я очень люблю бывать в школах. Школьная пора - это теплая страница в сердце каждого человека».