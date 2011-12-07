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Каникулы у казанских школьников пройдут в обычные сроки

Отдых у ребят продлится неделю.

Осенние каникулы у казанских школьников пройдут со 2 по 8 ноября. Об этом в ходе делового понедельника в мэрии заявил начальник Управления образования исполкома города Ирек Ризванов.

— Не за горами осенние каникулы. Они пройдут в обычные сроки — со 2 по 8 ноября. Планируется, что в период каникул будут работать пришкольные лагеря на базе 159 учебных учреждений. Они примут 13900 ребят, а родительская плата составит 180 рублей, — отметил Ризванов.

В обычном режиме в период каникул будут работать и учреждения дополнительного образования.

КВ
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