С 2021 года специальный налоговый режим в виде ЕНВД отменяется

УФНС России по РТ порекомендовал налогоплательщикам заранее определиться с выбором режима налогообложения. Уведомить о решении налоговый орган по месту учета советуют своевременно.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход ЕНВД. Пересмотр его касается всех налогоплательщиков, независимо от вида деятельности и региона страны. Снятие с учета будет осуществлено автоматически.

Отмечается, что после упразднения организации и ИП вправе перейти на упрощенную систему налогообложения. Также предприниматели могут претендовать на патентную систему налогообложения или на «налог на самозанятых».

Если налогоплательщики до конца года не выберут новый налоговый режим самостоятельно, то они будут переведены автоматически на общий режим налогообложения.