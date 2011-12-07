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Вакцинацию от гриппа в общественных местах Казани прошли более 13 тыс. человек

Теперь риски заболевания и смерти от новой коронавирусной инфекции ниже, считает Патяшина.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков заявил, что в столице республике завершили вакцинацию от гриппа в общественных местах.

По мнению главы Роспотребнадзора РТ Марины Патяшиной, вакцинация против гриппа снижает смертность, а также риски возникновения негативных исходов по состоянию здоровья. В сочетании инфекции гриппа и новой коронавирусной инфекции заболевание будет более длительным и более тяжелым, добавила она.

Всего за это время успели вакцинироваться 13 430 человек. Жаворонков считает это «достаточно хорошим результатом».

КВ
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