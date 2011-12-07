Казанские учителя смогут пройти стажировку в зарубежных университетах

В Казани начала работать грантовая программа для учителей. Победителям будет дана возможность пройти стажировку в ведущих российских и зарубежных образовательных организациях, а также обучение на международных образовательных онлайн-платформах. Об этом решении Ильсур Метшин рассказал на встрече с представителями городской ассоциации молодых педагогов в Национальной библиотеке РТ накануне Дня учителя.

С предложением о запуске программы грантов выступил директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин.

«Я всегда говорю, что одно из самых лучших вложений – это профессиональное развитие. Мне повезло, я был обладателем гранта «Алгарыш» и мне посчастливилось закончить магистратуру в Швейцарии», - отметил он.

Ильсур Метшин поддержал эту инициативу, заявив, что для отбора должны быть определенные четкие критерии.

О том, что учителям необходимо оказать поддержку в приобретении жилья, сообщила учитель физической культуры гимназии №3 Энже Усманова. Она по собственному опыту рассказала, как нелегко приходится с жильем тем учителям, которые переехали в Казань.

Ильсур Метшин заявил, что уже сегодня нужно рассмотреть изменения в условиях социальной ипотеки для учителей.

Также на встрече поднимались темы разработки онлайн и офлайн-курсов от ведущих специалистов в сфере образования, а также вручение 100 лучшим учителям сертификата на дополнительное обучение на платформе Coursera.