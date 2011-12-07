Ковидные похороны в Казани: дезинфекция тел, специальные ящики и обычная работа моргов

Как хоронят короновирусных теперь, спустя почти два года с начала пандемии, и почему работники моргов молчат, не желая посвящать в тайны захоронения? В этих вопросах разбиралась корреспондент «КВ».

В России на сегодняшний день свыше 7 млн. зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Число прививающихся увеличивается слишком медленными темпами, а вирус, наоборот, набирает обороты. С каждым днем число заболевших COVID-19 растет, и Татарстан не исключение. Чуть больше 27 тыс. случаев за весь период пандемии, и 751 из них с летальным исходом. Несмотря на это, тема ковидной смерти все еще покрыта мраком. Похоронные службы отказываются комментировать процессы захоронения, а государственные морги отправляют за официальным постановлением, не говоря ни слова.

«Наконец-то была разработана технология обработки тел»

Проблем с ковидными похоронами в Казани не возникает. Большинство похоронных бюро не отказываются от захоронения людей, переболевших коронавирусом. Но при этом рассказать о самом процессе захоронения не стремятся. На вопрос хоронят ли умерших от ковида, владелица одного бюро ответила: «А как же, всех хороним. Не оставляем же мы их наверху, с нами». Но вот подробностей рассказать не смогла, отправила в морг.

Хотя нашлись и те, кто согласился посвятить в процесс захоронения. «С организацией похорон, конечно, помогаем. Проводятся они как обычные похороны. Специальная дезобработка и все в обычном режиме», — рассказал один из представителей похоронного бизнеса.

«Гроб открытый. Делается хорошая дезинфекция. Наконец-то была разработана технология обработки тел покойных, чтобы родные могли проститься. Единственное, что в помещениях прощания не рекомендуется находиться. Но каждый человек должен сам себя обезопасить, это надо понимать», — отметил он.

Нам также удалось поговорить с водителем катафалка у морга седьмой горбольницы, который единственный из всей истории был не против пролить свет на происходящее. «Обычно мы не знаем, от чего умер человек. Даже если короновирус, все же сейчас обрабатывается хорошо. Это раньше все боялись, сейчас уже все по-другому. И гроб открытый, и, насколько знаю, сейчас можно даже проститься с усопшим», — рассказал водитель.

«Даже мусульманский обряд проводился в закрытом гробу»

Несмотря на разговоры о том, что захоронение в пакетах — мифы, до изобретения дезинфицирующего раствора, для тел умерших и правда использовали специальный герметичный пакет, а гроб был закрытым. «Даже мусульманский обряд проводился в закрытом гробу, делался так называемый закрытый мусульманский ящик», — добавил специалист по захоронениям.

«Сейчас уже все делается по обряду. У православных — по православному обряду происходит захоронение, у мусульман — по мусульманским обычаям. Это же разные конфессии», — рассказали нам в похоронном доме «Ладье». «Если человек православный, ему нужен гроб, крест, вещи, венки, если мусульманин, то ткани (саван), доски (ляхэт) и обелиск», — комментирует работница еще одного из похоронных бюро.

«Таких не хороним»

Но несмотря на уже повседневность процесса, есть ритуальные службы, отказывающиеся от работы с ковидными клиентами. На вопрос почему, отвечают, что работники на такое не соглашаются. «Таких мы не хороним», — резко ответили «КВ» в одном из похоронных бюро.

Сразу нужно отметить, что никаких государственных требований по захоронению ковидников в республике нет, чаще это именно нежелание владельцев похоронных бюро лишний раз связываться с вирусом. «Может люди возрастные в штате есть, часто водители катафалков люди пенсионного возраста», — комментирует «КВ» представитель одной из служб по захоронению.

Работники морга: «Все как обычно, работы не прибавилось»

Владелец одного из похоронных бюро рассказал «КВ», что в эпоху ковида сделал упор на памятники и ограды. «Мы похоронами занимаемся, но как только стали короновирусные [погибшие], так сразу морги все под себя забрали. Видно, чтобы все было правильно или гигиенично», — поделился он.

Хотя работница похоронного бюро при морге и сказала, что процент умерших от ковида очень большой, сами работники морга утверждают, что «все как обычно, работы не прибавилось». Так или иначе, лаборант другого патологоанатомического отделения рассказала, что «все тропы и трупы ведут в седьмую горбольницу».

Морг седьмой больницы находится на одной территории с другими зданиями, но с первого взгляда, ничем не выделяется. Никакого неприятного запаха или встречающего с порога патологоанатома в халате. Все свои тайны работники держат глубоко внутри под защитой охранника, и, как только узнают, что я из СМИ, комментировать что-либо отказываются наотрез.

Так и получается, что спустя два года жизни с китайским вирусом бок о бок, люди адаптировались и придумали как, если и не жизнь, то хотя бы смерть, вернуть на круги своя.



