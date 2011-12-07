Внимание, телефонные мошенники!

Но женщина решила позвонить сыну. Он успокоил взволнованную мать и сказал, что находится дома с семьей. Благодаря бдительности матери, мошенники не смогли обмануть пенсионеров. К сожаленью, в большинстве случаев люди, теряя бдительность, перечисляют на счета мошенников свои последние сбережения. Советы МВД Татарстан:- Немедленно положить трубку в таких ситуациях.- Если же контакт уже налажен, то пытаться как можно больше вопросов задавать, уточнять детали.- Обязательно сразу же свяжитесь с родственниками и узнайте, на самом ли деле они попали в беду.- Попросить перезвонить позже, пока вы думаете. Это поможет выиграть время для того, чтобы посоветоваться с кем-то или позвонить в полицию.