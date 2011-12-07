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Внимание, телефонные мошенники!

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в минувшие выходные телефонные мошенники попытались обмануть семью пенсионеров из Набережных Челнах. Злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, заявили, что их сын задержан за совершение ДТП. Чтобы разрешить ситуацию, мошенники предложили пенсионерам перечислить 10 000 рублей.
Но женщина решила позвонить сыну. Он успокоил взволнованную мать и сказал, что находится дома с семьей. Благодаря бдительности матери, мошенники не смогли обмануть пенсионеров. К сожаленью, в большинстве случаев люди, теряя бдительность, перечисляют на счета мошенников свои последние сбережения. Советы МВД Татарстан:- Немедленно положить трубку в таких ситуациях.- Если же контакт уже налажен, то пытаться как можно больше вопросов задавать, уточнять детали.- Обязательно сразу же свяжитесь с родственниками и узнайте, на самом ли деле они попали в беду.- Попросить перезвонить позже, пока вы думаете. Это поможет выиграть время для того, чтобы посоветоваться с кем-то или позвонить в полицию. 
КВ
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