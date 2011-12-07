Где пройти обследование в Нижнекамске за полчаса

Врач провела презентацию Центра здоровья, который обслуживает все население Нижнекамска. Центр работает уже восемь лет, любой желающий может бесплатно пройти медицинское обследование. В него входят экспресс-анализы холестерина и глюкозы в крови, диагностика гигиены полости рта, комплексная спирометрия, ЭКГ, измерение внутриглазного давления и т. д. После обследования врач дает пациенту подробную консультацию. Бесплатное обследование занимает у пациента не более тридцати минут, пишет "Татар-ифнорм".