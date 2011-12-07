Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Где пройти обследование в Нижнекамске за полчаса

Студенты нижнекамского Университета третьего возраста продолжают постигать основы медицинских знаний. Перед слушателями выступила заведующая поликлиникой № 1 Розалия Хайруллина, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Врач провела презентацию Центра здоровья, который обслуживает все население Нижнекамска. Центр работает уже восемь лет, любой желающий может бесплатно пройти медицинское обследование. В него входят экспресс-анализы холестерина и глюкозы в крови, диагностика гигиены полости рта, комплексная спирометрия, ЭКГ, измерение внутриглазного давления и т. д. После обследования врач дает пациенту подробную консультацию. Бесплатное обследование занимает у пациента не более тридцати минут, пишет "Татар-ифнорм". 
КВ
Лента новостей