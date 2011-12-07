Опыт татарстанской библиотеки высоко оценили в Крыму

Татарстанский опыт библиотечно-информационного обслуживания и социокультурной работы с людьми с ограничениями зрения был представлен библиотекарям Крыма на республиканском научно-практическом семинаре «Библиотека без границ: новые технологии, новое мышление», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.В работе семинара в формате online приняла участие заведующая Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Гелюся Закирова. Она рассказала об опыте Татарстана в работе со слабовидящими людьми, представила успешные проекты «Татарстан на кончиках пальцев», «Татарстан осязаемый» и другие, пишет "Татар-информ".