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Опыт татарстанской библиотеки высоко оценили в Крыму

Участники встречи обсудили вопросы использования информационных ресурсов библиотек для слабовидящих пользователей, а также привлечения волонтеров.
Татарстанский опыт библиотечно-информационного обслуживания и социокультурной работы с людьми с ограничениями зрения был представлен библиотекарям Крыма на республиканском научно-практическом семинаре «Библиотека без границ: новые технологии, новое мышление», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.В работе семинара в формате online приняла участие заведующая Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Гелюся Закирова. Она рассказала об опыте Татарстана в работе со слабовидящими людьми, представила успешные проекты «Татарстан на кончиках пальцев», «Татарстан осязаемый» и другие, пишет "Татар-информ".   
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