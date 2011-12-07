Памятник Шигабутдину Марджани планируют открыть в Казани 20 ноября

Президент РТ подчеркнул, что труды ученого, а также его отношение к старшему поколению вызывают уважение.Открытие памятника Рустам Минниханов анонсировал в своем ежегодном послании к Государственному Совету РТ 24 сентября.«В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения великого татарского ученого Шигабутдина Марджани, поэтому этот год объявлен Годом Марджани. В связи с этим в Казани откроется памятник просветителю. Памятник будет установлен у татарской гимназии № 2 имени Шигабутдина Марджани», — сказал он.