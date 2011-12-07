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Фестиваль «Рукопожатие республик» объединил поэтов из семи регионов

Сегодня завершается IV Всероссийский онлайн-фестиваль «Рукопожатие республик».

Фестиваль «Рукопожатие республик» проходит в четвертый раз, объединяя поэтов из разных регионов России. В этом году он был посвящен Дню народного единства и 100-ленему юбилею образования автономных республик Поволжья. Местом проведения события традиционно остается Дом дружбы народов Татарстана, фестиваль проходит при поддержке РОО «Русское национально-культурное объединение РТ».

Участниками фестиваля традиционно стали поэты из Татарстана, Марий-Эл, Чувашии и Удмуртии, Республики Крым, а также города федерального значения Севастополь. Кроме того, в этом году в фестивале приняли участие Башкортостан и Мордовия.

Пандемия коронавируса привнесла свои коррективы в проведение фестиваля — его участники и гости были вынуждены общаться онлайн. Впрочем, это не помешало дискуссии.

 

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