Фестиваль «Рукопожатие республик» объединил поэтов из семи регионов

Фестиваль «Рукопожатие республик» проходит в четвертый раз, объединяя поэтов из разных регионов России. В этом году он был посвящен Дню народного единства и 100-летнему юбилею образования автономных республик Поволжья. Местом проведения события традиционно остается Дом дружбы народов Татарстана, фестиваль проходит при поддержке РОО «Русское национально-культурное объединение РТ».

Участниками фестиваля традиционно стали поэты из Татарстана, Марий-Эл, Чувашии и Удмуртии, Республики Крым, а также города федерального значения Севастополь. Кроме того, в этом году в фестивале приняли участие Башкортостан и Мордовия.

Пандемия коронавируса привнесла свои коррективы в проведение фестиваля — его участники и гости были вынуждены общаться онлайн. Впрочем, это не помешало дискуссии.

Одной из площадок, на которой проходит фестиваль, стала редакция газеты «Казанские ведомости», где с коллегами провели онлайн-встречу председатель Казанского представительства Татарстанского отделения Союза российских писателей Александр Воронин и заслуженный работник культуры РТ, лауреат Республиканской премии имени Г. Р. Державина Ольга Левадная.

«Фестиваль в этом году мы проводим в удаленном режиме. С одной стороны, это интересно, ведь в таком формате мы его организовали в первый раз. Это увеличило нашу аудиторию раз в пять. С другой стороны, ничто не заменит радость и богатство живого общения. Неслучайно говорят, что это самая большая роскошь в жизни. Так что мы надеемся, что в будущем году фестиваль мы будем проводить очно и пригласим своих друзей. Возможно удастся провести его на двух площадках: в Казани и в Чистополе», — поделился Александр Воронин.

«Каждый год на фестивале от Татарстана выступают разные поэты — это принципиальная позиция. Среди них авторы разных поколений. В этом году открытием фестиваля стал Никита Майоров — молодой, талантливый поэт. Мы надеемся, что и в будущем он будет также работать над собой и совершенствовать свою поэзию. На этот раз фестиваль был посвящен 100-летию наших республик. Многие поэты представили произведения о своей малой родине. Фестиваль проходит в форме музыкально-поэтического концерта. Впрочем, в будущем году мы надеемся на финансовую поддержку со стороны государства, благодаря чему рассчитывае