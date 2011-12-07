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Ханифов: При строительстве М12 сохранятся дороги, проходящие через базы отдыха

Хотя по нормам, как рассказал главный инженер проекта Андрей Резвяков, может быть один сквозной проезд.

Глава Минтранса РТ Фарит Ханифов поделился, что при строительстве трассы М12 в Лаишевском районе республики сохранят дороги, проходящие через базы отдыха.

По словам Ханифова, проходящие слева и справа дороги между базами отдыха сложились внутри лесного фонда во время их создания. Поэтому проектировщики пошли на встречу местным жителям и решили сохранить дороги. «То есть в теле дамбы скоростной автодороги останутся проезды, проходы для машин и пешеходов», – пояснил он.

Хотя по нормам, как рассказал главный инженер проекта Андрей Резвяков, может быть один сквозной проезд.

Также на заседании рассмотрели технические вопросы, направленные на решение поднимаемых населением проблем. С жителями выстроен конструктивный диалог, завершил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ. 

КВ
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