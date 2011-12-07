Ханифов: При строительстве М12 сохранятся дороги, проходящие через базы отдыха

Глава Минтранса РТ Фарит Ханифов поделился, что при строительстве трассы М12 в Лаишевском районе республики сохранят дороги, проходящие через базы отдыха.

По словам Ханифова, проходящие слева и справа дороги между базами отдыха сложились внутри лесного фонда во время их создания. Поэтому проектировщики пошли на встречу местным жителям и решили сохранить дороги. «То есть в теле дамбы скоростной автодороги останутся проезды, проходы для машин и пешеходов», – пояснил он.

Хотя по нормам, как рассказал главный инженер проекта Андрей Резвяков, может быть один сквозной проезд.

Также на заседании рассмотрели технические вопросы, направленные на решение поднимаемых населением проблем. С жителями выстроен конструктивный диалог, завершил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ.