История двух казанских котов

Питомцы появились в этом доме чуть более двух лет назад. Катя привезла их с дачи. Причем не просто приютила, а буквально отвоевала у беспризорной собаки. Женщина до сих пор вспоминает ту историю с содроганием…

Стоял осенний дождливый день. Холод и сырость заставляли ускорить шаг. Екатерина уже свернула на центральную аллею. Еще немного — и выйдет за ворота. А там и до остановки рукой подать! Внезапно женщина услышала грозное рычание. Обернувшись, Катя увидела жуткую картину. Возле мусорных контейнеров стоял большой взъерошенный пес. В его пасти болтался пушистый комочек. Собака тряхнула головой — и комочек истошно закричал. «Котенок!» — мгновенно поняла Катя. И стала озираться в поиске подходящего оружия.

Почему не испугалась и решила отвоевать у грозного пса маленького бедолажку, женщина сама до сих пор не знает. Просто не смогла пройти мимо. Поперек дороги валялась какая-то палка. Толстая и сучковатая, она внушала надежду на победу. Недолго думая, Екатерина схватила деревяшку и ринулась в бой. «Брось котенка!» — крикнула Катя и замахнулась на пса. Нет, никого убивать или калечить женщина не собиралась. Но была полна решимости отбить животинку у зубастого врага.

Глаза собаки стали квадратными от удивления. Не ожидала, видимо, такого поворота. Продолжая рычать и при этом не отпуская свою жертву из пасти, пес начал пятиться. В качестве убеждения Катя дважды несильно толкнула душегуба. Вдруг собака выплюнула малыша, резко развернулась и убежала…

«Ты мой маленький!» — прошептала женщина и взяла дрожавшего котенка на руки. На нее посмотрели два серых глаза, полные вселенской тоски. «Мяу!» — всхлипнул котенок и прижался покрепче к своей спасительнице. Вдруг откуда-то сверху раздался жалобный писк. Катя подняла голову и увидела, что на старой яблоне сидел еще один пушистый малыш. «Так вас двое! — воскликнула женщина. — Просто один оказался более проворным».

Катя дотянулась до второго малыша. Котенок вцепился острыми коготками в ее руку. Маленькое сердечко бешено колотилось. «Иди сюда, не обижу», — ласково приговаривала женщина. Она прижала к себе взъерошенного котенка. Несколько минут спустя Катя уже спешила к остановке. За пазухой у нее копошились два черных мальчика…

С котятами пришлось трудно. Дикие, недоверчивые, они прятались по углам и очень неохотно шли на контакт. Чаще всего сидели за большим зеленым диваном в спальне-гостиной. Екатерина оставляла в комнате миски с кормом и водой, закрывала за собой дверь и уходила в кухню. Оставшись одни, котики выходили покормиться.

Много времени потребовалось на восстановление их здоровья. Катя несколько раз возила пушистых друзей на прием к ветеринарному врачу. Особенно не повезло тому, что побывал в пасти у собаки. Раны, нанесенные клыками, заживали плохо, мучили котенка несколько месяцев. Но потом все начало налаживаться. Болячки прошли, а котята привыкли к своему новому положению и именам: Котя и Мотя.

Хотя внешне они выглядели практически одинаковыми, характеры у котеек были противоположными. Котя — весельчак и озорник. Предпочитал бегать чуть ли не по стенам и качаться на кухонной шторе. Мотя — тихоня, интеллигент. Мог часами смотреть в окно на моросящий дождь и валяться живой подушкой на Катиной кровати. Кто знает, может, свою роль в становлении нрава Моти сыграл перенесенный ужас при нападении бездомной собаки. Ведь именно этот кот серьезно пострадал в день своего знакомства с Катей. Но сидеть на руках у своей хозяйки любили оба пушистика. Свернутся в один большой клубок и мурлычут громогласным дуэтом.

Однажды Катя приняла важное решение: животные пришли в себя и готовы ко взрослой жизни. Держать сразу двух котов в небольшой «однушке» казалось женщине плохой идеей. Ей и самой-то было тесновато. Приютить Мотю согласилась подруга Кати Евгения. Кот привлек ее своей кротостью и непритязательностью. Женя усадила Мотю в большую сумку и повезла в новый дом. Как оказалось, напрасно…

Разлученные коты, будто сговорившись, объявили голодовку. Они рыдали в голос и прятались по углам. Женя и Катя не находили себе места. «Мой, кажется, заболел! — переживала Евгения. — Лежит под батареей и отказывается оттуда вылезать». «Котя не отходит от входной двери, — рассказывала Екатерина. — Плачет, ждет, когда братик вернется». Звонок Кати ветеринарному врачу подвел окончательную черту под «кошачьим кризисом». «Животным надо жить вместе, — сказал специалист. — Они могут просто погибнуть от тоски». И Екатерина взяла Мотю обратно…

Кошачьей радости не было предела. Воссоединившиеся Котя и Мотя несколько часов скакали до потолка. А затем вылизывали друг друга, нежно обнявшись. С того самого дня Екатерина не расстается со своими питомцами. Живут дружно, время от времени вместе выезжают за город. Катя теперь задумывается об ипотеке: все же втроем в «однушке» тесновато…