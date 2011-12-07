Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Лилия Галимова: В течение двух лет в Татарстане откроют 10 пунктов «еАптека»

Пять из них расположатся в Казани, остальную половину планируют организовать в других городах республики.

Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова сообщила о создании в республике сети десяти электронных центров для доставки лекарственных препаратов.

По ее словам, пять пунктов «еАптека» расположатся в Казани, остальную половину в течение двух лет планируют организовать в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как глава РТ распорядился создать электронный центр лекарственных препаратов. Открытие его запланировано на 27 ноября по адресу Саид Галеева, 6. 

КВ
Лента новостей