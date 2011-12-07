Метшин посетил обновленный подростковый клуб в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил обновленный подростковый клуб «Искра» в поселке Левченко Московского района, сообщает пресс-служба мэрии.

«Программа капитального ремонта подростковых клубов важная. У нас их всего 65, не спеша мы отремонтировали 59, и сейчас 16 тысяч детей могут в таких замечательных условиях заниматься во внешкольное время. И важно, что дети не просто развивают навыки, но и общаются со сверстниками», — отметил Метшин.

Ремонт в здании завершился в 2019 году. На объекте полностью заменили инженерные коммуникации, провели отделочные и малярные работы, установили новые окна и двери, привели в порядок входную группу, приобрели спортивный инвентарь и мебель.

После ремонта количество детей, посещающих кружки и секции, увеличилось в два раза.