О какой семейной жизни мечтает молодежь

А вот какие представления у молодежи о будущем браке, «КВ» решили узнать у самих ребят.

Галия Абашева, 21 год:

— Я мечтаю о единственном и счастливом браке. Главное, чтобы мы с моим мужем уважали друг друга, любили и были готовы вместе преодолевать любые трудности жизни, а не разбегаться при первых разногласиях. Мне кажется, брак должен помогать людям в совместном развитии и достижении счастья.

Елизавета Куркина, 23 года:

— Безусловно, мои ожидания от брака — это гармоничные отношения с мужем. Для меня брак — это защита. Мой муж должен быть мне отцом, братом и другом в одном лице. Вижу свой будущий брак без ссор, скандальных выяснений, то есть это должны быть здоровые отношения, в которых любой вопрос решался бы спокойным и разумным разговором. Также немаловажно умение слушать и слышать друг друга.

Сергей Аникин, 22 года:

— Не загадываю на будущее, строю планы сейчас. Подхожу к созданию семьи серьезно, именно поэтому планирую свадьбу только через 3 — 4 года. Как правило, финансовая ответственность по большей части лежит на мужчинах, здесь важно сначала встать на ноги. Конечно, как и все, мечтаю о счастливом и удачном браке, все зависит от общих интересов партнеров. Для меня семья — это в первую очередь тепло и поддержка. Мечтаю о том, чтобы, приходя домой после работы и тяжелого дня, я забывал обо всех проблемах и растворялся в тихом уюте. Если коротко, брак — это, прежде всего, забота друг о друге и поддержка в любой ситуации.

Гульназ Сабирова, 21 год:

— Для меня всегда семья была на первом месте, поэтому с детства мечтаю о таком же счастливом браке, как у моих родителей. К выбору мужа отношусь серьезно, так как важно, чтобы между нами было понимание и уважение. Надеюсь, у нас не будет проблем на бытовом уровне и ссор из-за мелочей, а все сложные испытания будем проходить вместе.

Наиль Усманов, 24 года:

— Считаю, что главное встретить своего человека по жизни. Если у супругов общие интересы и схожие взгляды на мир, в их отношениях будет идиллия. Многие мои знакомые уже женаты, поэтому наслышан о мелких бытовых ссорах и, конечно, в своем браке хотел бы их избежать. Здесь нужно помнить, любой союз — это работа двух любящих людей, только в таком случае возможен счастливый и долгий брак.