Около деревень появился молодой еловый лес

Кроме электричества, здесь ничего нет: ни водопровода, ни газа, ни дороги. Но тем не менее люди в Черниково живут, скотину держат, на огородах трудятся. Как при царе Горохе печки дровами топят, воду из ключа ведрами носят. Правда, одну скважину недавно пробурили, для бани вода подходящая.

В деревне всего две улицы, но народ в основном на дачный период приезжает. Зимовать только пять семей остаются. Магазина нет, продукты впрок запасают, пока дорога хорошая. В распутицу по полям да оврагам не проедешь даже на вездеходе. Правда, лошадь - одна на всю деревню - очень выручает.

Зато природа в этих местах, можно сказать, первозданная. Красота неповторимая: деревня на пригорке стоит, вокруг леса березовые, речушка Нокса по низине течет. Говорят, даже щуки в ней водятся. По берегам - заросли черемухи да калины, а на буграх столько ягод летом бывает! Сами понимаете, воздух здесь чистейший. Такой ни за какие деньги в наше время не купишь. И тишина, только птицы поют, деревья листвой шелестят.

Но в этом году со строительством новой трассы от Казани до Царево тишина ушла. Для новой дороги понадобился грунт. Его начали брать с кощаковских и черниковских бугров. Рев бульдозеров и экскаваторов все лето не стихал с раннего утра до поздней ночи. А груженые КАМАЗы здесь целую дорогу накатали. Жители очень переживали. Жалели, что страдает природа, но поделать ничего не могли. Строительство не остановишь, дорога-то всем нужна. Но, конечно, переживали, что, например, в Кощаково из-за ее расширения все придорожные посадки вырубили, оголили село.

Только однажды солнечным осенним днем вместо КАМАЗов вдруг появились машины с молодыми елками. И уже буквально на следующий день на изувеченных буграх ровными рядами выстроились еловые аллеи. Жители Черниково и Кощаково глазам своим не поверили. Настоящий молодой ельник! Как в сказке! В Кощаковском парке тоже зазеленели молодые елочки.

Оказалось, это Сабинский лесхоз по инициативе главы Пестречинского района Ильхама Кашапова и по личной просьбе главы Кощаковского сельского поселения Зубейды Саттаровой провел здесь компенсационную посадку деревьев. А это значит, что все в деревнях потихоньку наладится. Дорогу достроят. Деревья вырастут, а наши села-соседи вновь станут красивыми. Жителям остается только беречь эту красоту.

Автор: Галина ШМЕЛЕВА