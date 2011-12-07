После случая со скорой в Челнах демонтировали незаконную парковку

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о демонтаже незаконных ограждений, сооруженных челнинцами под парковку, после случая со скорой. За дело взялась прокуратура Набережных Челнов, сообщает ИА «Татар-информ».

Проверку по случаю самоуправства ведомство начало после попадания видеоролика в социальные сети. На нем местная жительница выгоняла водителя скорой помощи с огороженного места.

Как оказалось, незаконную стоянку организовали несколько жильцов дома 7/8 в поселке ГЭС. Для парковки своих машин они разместили на газоне столбы с цепочками. Решение об ограждении на общем собрании собственников квартир дома не принималось.

Сейчас в отделе полиции «Комсомольский» устанавливается личность женщины. Ей может грозить наказание по статье 330 УК РФ. Также прокуратура потребовала у управляющей компании ООО «ПКФ „Жилкомсервис“» наказать виновных должностных лиц и устранить нарушения.