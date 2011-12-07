Сколько часов в сутки работают врачи и медсестры?

Известный факт: для водителей автобусов и грузовых машин с этого года Правилами дорожного движения прописан режим труда и отдыха, где рассчитано, когда и на какое время надо делать перерыв. Ведь уставший водитель за рулем так же опасен, как нетрезвый. Но до пандемии мало кто задумывался о том, насколько перегружены врачи и медсестры и как может сказаться на их самочувствии работа на две, а то и три ставки. Корреспондент «Казанских ведомостей» попросила рассказать нескольких казанских медицинских работников о своих рабочих графиках и заработках.

Валерия Игнатова (имена и фамилии всех медиков по их просьбе изменены), операционная медсестра, стаж работы 20 лет, воспитывает четверых детей, из них двое — приемные. Работает в хирургическом кабинете в двух частных медцентрах.

В первом медцентре она трудится по 4 часа в смену, во втором — по 6 часов. Зарплата на первой работе 10 тысяч рублей, на второй — 24 тысячи в месяц. На дорогу каждый день уходит в целом 2,5 часа. На работу Валерия ежедневно едет к 8 часам, а домой возвращается не раньше 21.00.

На вопрос, почему нужна вторая подработка, ведь 24 тысячи рублей для женщины вроде бы нормальная зарплата, Валерия выдает раскладку семейных трат.

В графе «расходы» в домашнем бюджете среди обязательных выплат коммунальные платежи — 6,5 тысячи рублей и кредит — 13,5 тысячи рублей. С супругом у женщины партнерские отношения, он дает в семейную казну по 20 тысяч рублей ежемесячно и ни рубля больше.

— Хорошо хоть столько, — устало машет рукой Валерия. — Многие мужья вообще висят на шее у жен и отнимают деньги у своих же детей. А меня мама так воспитала, чтобы я надеялась в жизни только на себя и не ждала от мужчин никакой помощи. Так вот и живу.

— Можно и на одном месте работать, — продолжает Валерия. — Но как тогда младшую выучить? Она в этом году будет поступать в вуз. Старшие дети выросли, стали самостоятельными, сейчас и самой хочется приодеться, поддержать свое здоровье, красоту, ведь еще не совсем старая, а на все это деньги требуются.

Лилия Андреева тоже медсестра с многолетним опытом. Работает в городской поликлинике. Сейчас ее зарплата 20 тысяч рублей. Пять лет назад женщина устроилась на второе место — в частный медцентр, работает в хирургическом и процедурном кабинетах. Здесь ей платят 10 тысяч рублей в месяц. В городской поликлинике смена длится 7 часов, в медцентре — 6.

Так же, как и Валерия, она едет на работу к 8 часам, возвращается после 21.00. На дорогу у нее уходит не менее 2 часов.

— Мы несколько лет назад взяли кредиты на машину и дачу, — рассказывает Лилия. — У нас с мужем сын и дочь, хочется вывозить их на природу, на свежий воздух. Сейчас за эти два удовольствия расплачиваемся. Супруг зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц. Итого 65 тысяч, из которых ежемесячно 30 тысяч уходит на кредиты, 3 тысячи — коммунальные платежи (частный дом), остальное — питание и траты на детей. Только на школьное питание требуется 3,5 тысячи рублей на двоих. Наступил холодный сезон — надо купить обоим теплые куртки, шапки, сапоги. За лето резко вытянулись. На двоих не менее 15 тысяч надо. Вот поэтому и крутимся на двух, а то и на трех работах. Случается, что соседи или знакомые просят сделать уколы. Никогда не отказываюсь, хоть и небольшой, но доход.

Ринат Марданшин — молодой, но уже опытный хирург. Он трудится в трех местах: в частном медцентре, в городском стационаре и районной поликлинике. Медцентру он отдает 6 часов рабочего времени, в стационаре дежурит по ночам, в поликлинике принимает по графику 3 — 4 дня в неделю по 4 часа в смену.

Суммарный заработок примерно 70 тысяч рублей, из них 16 получает в стационаре.

— Я собираюсь жениться, коплю на первоначальный взнос по ипотеке, — объясняет Ринат. — Не хочу висеть на шее у родителей, приводить жену на ПМЖ в их квартиру. У нас будет свое семейное гнездышко, вот для этого и пашу по 13 — 14 часов в сутки.

Всех героев этого материала объединяет одно — они любят свое дело. Они профессионалы и не видят себя в другой сфере. А чтобы жить просто нормально, без излишеств, обеспечивать своих детей всем необходимым, они вынуждены перерабатывать. Возможно, только любовь к своим близким и к своей работе помогает им выдержать такие большие нагрузки.

— Иной раз, в особенно тяжелые дни, когда уставшая приползаешь с работы, думаешь, все, бросаю эту работу, — делится Валерия. — Так обидно бывает! Училась, чтобы лечить, спасать людей, а приходится спасать еще и свою семью от нужды и безденежья.