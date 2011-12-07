Татарстанцы смогут принять участие в форуме «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства»

Татарстанцев приглашают поучаствовать в форуме, который объединит профессионалов сферы поддержки семьи и детства со всей страны. XI Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства» будет проходить с 6 по 13 ноября в режиме онлайн.

По сообщению организаторов, для участников будут доступны площадки, посвященные сохранению семейного окружения ребенка, обеспечению безопасного детства, повышению качества жизни детей с особенностями развития и их семей.

Откроет ежегодное мероприятие замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. В этот же день состоится пленарная сессия, которая познакомит участников со современными стратегиями, позволяющими обеспечить благополучное детство для каждого ребенка. Кроме того, на протяжении форума будут разбираться вопросы профилактики буллинга среди детей и подростков.

Форум пройдет в онлайн формате на электронном ресурсе www.fond-detyam.ru.