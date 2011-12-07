Жители Татарстана направили более 2000 запросов, чтобы узнать родословную

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова на брифинге в Кабинете Министров РТ, который прошел 3 ноября, рассказала, что за этот год узнать свою родословную захотели узнать более двух тысяч человек.

«Родословная — это, наверное, одно из приоритетных направлений нашей деятельности, пользуется огромным спросом. Более 2 тыс. запросов поступило в этом году. По прошлым годам запросов было свыше 5 тыс. В течение четырех лет мы эту работу очень плотно ведем», — рассказала Габдрахманова.

По словам Габдрахмановой, такая тема является в организации одной из приоритетных. В данном направлении деятельности работают ученые, а потому родословная будет основана на конкретных архивных документах и правильно переведена.

«Мы гарантируем, что ваша родословная будет основана на конкретных архивных документах и переведена правильно, — добавила она. — У нас со всеми регионами есть соглашения, даже с зарубежными странами. Например, мы неоднократно обращались в Турцию, были запросы по Финляндии, США. Они отправляют свои запросы нам, а мы — им».

Глава ведомства подчеркнула, что соглашения имеются со всеми субъектами РФ, а также с зарубежными странами. Поэтому услуга по ее составлению является платной.

«Две ветви мы параллельно не делаем, потому что это не очень удобно, поэтому по очереди. Работа по одной ветви, матери или отца, будет стоить примерно 11 тыс. рублей. Если придется куда-то выезжать или делать запрос, здесь все индивидуально обговаривается, то до 20 тыс. рублей. Как я знаю, у любителей-генеалогов цена идет от 30 тыс. рублей», — заметила председатель Госкомитета РТ по архивному делу.