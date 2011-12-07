В Буинском районе вновь ввели карантин из-за птичьего гриппа

В Татарстане в Буинском районе зафиксирован второй очаг птичьего гриппа. Указ о введении карантина на территории частного подворья дома № 2 на ул. Школьная в селе Черки-Гришино подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Под угрозой находятся села Черки-Кощаково, Черки-Ишмяково, Черки-Дюртиле, поселок железнодорожного разъезда Лащи и деревня Верхний Наратбаш. Под наблюдением остаются 16 населенных пунктов Буинского района, включая Буинск.

Ранее карантин из-за птичьего гриппа был введен на территории КФХ в деревне Мещеряково.