Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Татарстане в семь раз увеличилось число безработных из-за пандемии. Сюжет с соответствующей информацией выпустил телеканал ТНВ.
Так, в республике на одну вакансию претендуют двое безработных.
По словам экспертов, коронавирус оставил без работы 30 тыс. татарстанцев. Другая причина роста безработицы — индексация пособий и упрощение процедуры получения статуса безработного.
Напомним, по данным минтруда РТ в республике зарегистрировано 71 тыс. безработных.