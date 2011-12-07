В Татарстане в семь раз увеличилось число безработных из-за пандемии. Сюжет с соответствующей информацией выпустил телеканал ТНВ.

Так, в республике на одну вакансию претендуют двое безработных.

По словам экспертов, коронавирус оставил без работы 30 тыс. татарстанцев. Другая причина роста безработицы — индексация пособий и упрощение процедуры получения статуса безработного.

Напомним, по данным минтруда РТ в республике зарегистрировано 71 тыс. безработных.