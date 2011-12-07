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Власти Челнов опровергли информацию о дефиците лекарств в городе

В государственных аптеках ведется постоянный мониторинг на наличие препаратов.

Власти Набережных Челнов опровергли информацию о нехватке лекарственных средств в аптеках и больницах. С данным заявлением выступил руководитель управления здравоохранения города Александр Николаев.

«Данная информация не подтверждается. Лечебные учреждения, в том числе инфекционная больница, делают заявки в „Таттехмедфарм“, по ним получают лекарственные средства. В случае снижения запасов дают дополнительные заявки», — отметил Николаев.

Спикер уточнил, что в больницах также не наблюдается дефицита кислорода. «Все пациенты получают кислород в зависимости от степени дыхательной недостаточности и от уровня сатурации», — отметил Николаев

Также в городе ведется постоянный мониторинг на наличие лекарств в государственной сети аптек. О недостатках сразу же сообщается.

КВ
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