Заключаем договор с няней правильно

Как пояснила юрист Елена Федотова, с няней можно заключить один из двух видов договоров: трудовой или гражданско-правовой договор оказания услуг.

Трудовой договор

Рекомендован семьям, в которых няня работает полный день несколько раз в неделю. Документ требует соблюдения множества условий. Все они перечислены в главах 56 — 90 Трудового кодекса РФ. Например, заключить трудовой договор вы сможете, только если вашему потенциальному работнику уже исполнилось 16 лет. А при изменении условий труда в соглашение обязательно вносятся соответствующие дополнения и изменения. В текст необходимо включить информацию о месте и продолжительности работы, трудовых обязанностях, условиях оплаты труда. В частности, если вы допускаете, что няня будет исполнять свои обязанности в выходные и праздники, это следует указать.

Работодатель обязан зарегистрировать трудовой договор в администрации местной власти. Сделать это можно через МФЦ или портал госуслуг. О факте прекращения трудовых отношений в случае расторжения трудового договора тоже нужно сообщить.

Семья, как и любой работодатель, должна производить на няню все необходимые отчисления: налог на доходы, взносы на пенсионное и медицинское страхование и т. д. Для этого маме или папе следует зарегистрироваться в качестве страхователя в местном отделении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Гражданско-правовой договор

Родители могут составить с няней договор о возмездном оказании услуг. Данный документ регулируется главой 39 Гражданского кодекса РФ. Заключают договор в простой письменной форме путем составления одного документа. В договоре указываются объем оказываемых услуг, а также размер и порядок оплаты труда.

При этом не требуется ни регистрировать договор, ни вставать на учет как страхователь. Гражданско-правовой договор обычно выбирают семьи, которые пользуются услугами няни один-два раза в неделю.

А если без письменного договора?

Отсутствие надлежащим образом оформленных трудовых договоров с работниками является нарушением трудового законодательства, ответственность за которое предусмотрена статьей 5.27 КоАП РФ. Виновнику грозит штраф в размере от тысячи до 50 тыс. рублей.

Заключенный договор убережет от возможных рисков и няню, и ее работодателя.