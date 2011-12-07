«Добрая Казань»: чем помочь тем, кто хочет помогать

Такие мероприятия помогают представителям власти, общественных и благотворительных организаций выстроить диалог и найти баланс в решении важных для общества проблем. Такое мнение высказала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая приняла участие в пленарном заседании форума, передает пресс-служба мэрии Казани.«Всегда будут те, кому нужна помощь. И те, кто готовы ее оказать. Важно правильно найти баланс: с одной стороны, общественной организации не подменять порой функции государственного органа, с другой - государственной власти не садиться на шею общественной организации или благотворительному фонду», - отметила Анна Кузнецова.Для поиска этого баланса важны такие мероприятия, как форум «Добрая Казань», когда государство, общество, власть и представители религиозных организаций, меценаты на одной площадке договариваются, общаются, слышат друг друга, подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка.Среди заинтересовавших гостью проектов - дневник добрых дел, который получают казанские первоклассники ко Дню знаний. «Больше всего меня потрясло то, с какой гордостью дети рассказывали про это - о том, что помогали папе, бабушке, дедушке.Они учатся ценить эти добрые дела, - призналась Анна Кузнецова. - Эта простая книжечка делает волшебное и важное дело, потому что мы часто говорим, что с нашими детьми что-то не так, они поступают не так, вместо того чтобы хвалить за хорошее.Здорово, если в школе такой простой проект, как дневник добрых дел, может расставлять правильно акценты. Это важная воспитательная задача».Ранее на пленарной части форума она сказала, что обязательно увезет с собой дневник добрых дел и этот проект может быть реализован в других регионах.Уполномоченный по правам ребенка отметила два татарстанских направления работы - паллиативную помощь и защиту семьи и материнства: содействие кризисным семьям, женщинам, попавшим в трудную ситуацию с ребенком.«Я знакома со многими проектами, которые реализуются в Казани и Татарстане. Первый - это развитие паллиативной помощи, Фонд имени Анджелы Вавиловой. То, что они делают для конкретного ребенка и развития целой инфраструктуры паллиативной помощи в целом для страны, очень важно, - отметила Анна Кузнецова. - У них есть последователи. Они являются своеобразным ресурсным центром для развития этого направления. Государство услышало задачи, которые стоят сегодня, чтобы помочь детям и семьям, которые попали в тяжелую ситуацию, - мы поддерживаем контакты со многими хосписами в стране. И одна из организаций, которая задает мейнстрим, это Фонд Анжелы Вавиловой».Говоря о проектах по защите семьи и материнства, детский омбудсмен отметила, что эти проекты должны быть максимально поддержаны. «Они решают конкретную задачу быстро, гибко, порой анонимно помогая женщине в трудной жизненной ситуации, максимально комфортно для нее, - сказала Анна Кузнецова. - Низкий поклон за эту работу, за то, что сохраняются семьи, вовремя приходит помощь. Важно наращивать государственные инструменты поддержки, но порой именно такой доверительный звонок решает многое».В рамках форума «Добрая Казань» состоялась дискуссия на тему «Зачем власти вкладываться в развитие благотворительности?» В ней приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, а также руководители некоммерческих организаций и благотворительных фондов из более чем 30 регионов страны.В России 2018 год был объявлен Годом добровольца и волонтера, напомнил Сергей Новиков. Это в свою очередь отразилось на работе некоммерческих организаций и благотворительных фондов. В частности, значительно увеличилось финансирование НКО по линии президентских грантов. Всего за 2017 - 2018 годы было поддержано 6786 проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей. «Некоммерческие организации Татарстана заняли лидирующую позицию в распределении президентских грантов. В этом году НКО Казани вышли на устойчивое третье место после Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», - напомнил Сергей Новиков и добавил, что в прошлом году 89 НКО Казани стали грантополучателями на сумму 139 млн рублей, в 2018-м - 118 НКО, на сумму 174 млн рублей.Большое значение имеет то, что в Казани очень высокий уровень софинансирования благотворительных проектов за счет самих организаций, органов власти и частных компаний, отметил спикер. «Если бизнес и местные власти не поддерживают НКО, то получается, что их проекты никому не нужны, кроме Президента. Радует, что у вас другая ситуация. Сейчас у нас через Госдуму прошел закон, позволяющий разрешать бизнесу уменьшать налогооблагаемую базу при участии в общественных проектах», - сказал начальник Управления Президента РФ по общественным проектам. Он также отметил, что в Казани реализуется много важных инициатив, которые можно транслировать на всю страну. В качестве примера Сергей Новиков привел дневник добрых дел, который ему ранее представили на выставке.Кроме того, Сергей Новиков отметил, что в Казани успешно проводится типирование для создания регистра доноров, необходимого для проведения операций по пересадке костного мозга.«В мире постоянно занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью примерно 109 миллионов человек. В разных странах экономический эффект от такой деятельности - это в первую очередь сэкономленные средства, которые составляют от 4 до 8 процентов ВВП в разных странах», - сказал Сергей Новиков.За последние три года на 5,2% снизилось количество общественных организаций, на 9% - благотворительных фондов, но на 20%, как отмечает Росстат, выросло число добровольцев, привела статистику Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Среди основных проблем НКО она выделила кадровый голод, потерю штатной численности из-за невозможности постоянного финансирования. Вопрос постоянства финансирования во многом помогают решить президентские гранты.Она напомнила, для того чтобы все организации имели возможность высказываться, в России был создан Общественный совет, в который входит 120 общественных организаций, есть специальные группы, занимающиеся разными видами помощи.«Мы создали специальную площадку для того, чтобы лучше слышать те предложения, которые есть у НКО сегодня, назвали ее «Проект Офис», - сказала Анна Кузнецова и пояснила, что на площадке рассматриваются предложения, которые могут стать законодательными инициативами и идеями, услышанными на федеральном уровне.«Важно, чтобы некоммерческие организации не заменяли государство, но и государство не должно расслабляться. Нужно идти рука об руку, поддерживая друг друга», - заключила спикер.Мэр Казани Ильсур Метшин сказал в своем выступлении, что форум «Добрая Казань», который в третий раз собирает активных и отзывчивых людей со всей страны, впервые проводился для того, чтобы фонды и организации смогли познакомиться и объединиться в общем деле: «Мы начинали дорогу, не имея никакого опыта. Искренне рад, что многие организации стали не просто нашими партнерами, а близкими друзьями, каждому в отдельности благодарен за работу, которую мы вместе проводим. Сегодня уже можно говорить, что «Добрая Казань» состоялась».Мэр рассказал, что толчком к появлению проекта «Добрая Казань» стала инициатива школьников, которые начали регулярно проводить благотворительные ярмарки и собирать средства на помощь нуждающимся. «Когда мы посетили одну из таких ярмарок, то увидели, какое количество детей с яркими, горящими глазами желают помогать. Сегодня мы дважды в год проводим ярмарки добра - весной и осенью. А «Добрая Казань» является одним из 12 приоритетов развития нашего города», - сказал он. Мэр поблагодарил руководство страны за поддержку в развитии благотворительности и реализации значимых для страны проектов. «Особенно важно, что это на самом высоком уровне находит поддержку, люди знают, что их работа важна. Вижу, сколько здесь неравнодушных людей, и надеюсь, что мы только в начале пути. У нас в городе появился лозунг: «Не вместо, а вместе!» И сегодня мы вместе с коллегами делаем это большое дело. Я горд, что живу среди таких добрых людей, как вы», - заключил Ильсур Метшин.