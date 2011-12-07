Финские компании готовы к сотрудничеству с Татарстаном

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Финляндской Республике Павел Кузнецов, вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, помощник Президента Татарстана Радик Гиматдинов, мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, сообщает пресс-служба Президента РТ. С финской стороны на встрече присутствовали руководители компаний в сфере автомобильного и шинного производства, промышленных фильтров, изготовления мебели, строительства модульных предприятий для пищевой промышленности, производства моющих средств и других. Рустам Минниханов отметил, что данная встреча является хорошим продолжением татарстано-финского бизнес-форума в Казани, который прошел в октябре этого года. «Ожидаем, что в ходе сегодняшней дискуссии мы сможем обсудить предложения представителей финских компаний и определить, что нужно еще сделать для их эффективной работы в Татарстане», - сказал Президент РТ. Он сообщил, что днем ранее в Хельсинки состоялось заседание татарстано-финляндской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Его итоги станут еще одной ступенью по сближению деловых кругов, уверен Президент РТ. Татарстан заинтересован в том, чтобы финские компании выбирали республику в качестве стартовой площадки для работы в России. «Приоритет для нас - это размещение ваших производств в республике. В Татарстане имеются все возможности для локализации финского бизнеса: особые экономические зоны, территории опережающего развития, технопарки и промплощадки. У нас большой опыт работы с иностранными инвесторами», - подчеркнул Президент Татарстана. Сегодня финский бизнес успешно работает в Татарстане, помогая реализовывать важные социально-экономические проекты. Финская компания строит в республике жилые дома и объекты с применением самых современных технологий, в ОЭЗ «Алабуга» создано предприятие по производству одноразовой посуды и упаковки из бумаги. Помимо этого между Казанью и Хельсинки в весенне-летний период осуществляются прямые авиарейсы, регулярно проводятся татарстано-финские бизнес-форумы. Рустам Минниханов отметил, что сегодня ряд европейских компаний продолжает активно развивать бизнес в Татарстане, и привел ряд примеров.Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что в последние годы в многоплановое российско-финляндское сотрудничество вовлекается все больше регионов России и Татарстан занимает здесь наиболее значимое и видное место.«В Финляндии знают о Татарстане как об одном из динамично развивающихся регионов России с благоприятным инвестиционным климатом. Власти республики и деловые круги открыты к взаимовыгодному международному сотрудничеству. Это обуславливает и повышенный интерес финских компаний к Татарстану», - сказал посол. Далее представители финского бизнеса презентовали свои компании и озвучили наиболее интересные направления для сотрудничества.