На чемпионат WorldSkills 2019 ждут 200 тысяч гостей

В Доме Правительства РТ 2 декабря прошло заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году. Его провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.В заседании приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, генеральный директор союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов, сообщает пресс-служба Президента РТ.Открывая заседание оргкомитета, Рустам Минниханов напомнил, что до начала мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills остается меньше года. «Для Республики Татарстан это стратегический проект, - заявил Рустам Минниханов. - Подготовка к нему вступила в активную стадию, и все мы понимаем, насколько важно делать все своевременно и качественно».Президент Татарстана сообщил, что 20 - 24 мая 2019 года в Казани состоится финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В рамках этого мероприятия будет протестирован международный выставочный центр «Казань Экспо».Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани 22 - 27 августа 2019 года. Общее ожидаемое количество участников, посетителей, гостей соревнований - порядка 200 тысяч человек, сказал Рустам Минниханов. О подготовке соревновательной программы и развитии движения WorldSkills рассказал заместитель премьер-министра РТ - министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. Также прозвучали доклады, посвященные обеспечению комплексной безопасности в период подготовки и проведения чемпионата, медицинского и санитарно-эпидемиологического благополучия, обеспечению связью и телекоммуникационной инфраструктурой, взаимодействия со СМИ и информационного сопровождения мероприятий.Было отмечено, что главной соревновательной площадкой чемпионата станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Эта площадка располагается в непосредственной близости от международного аэропорта «Казань», что позволяет минимизировать логистические и организационные трудности, связанные с приездом участников и гостей чемпионата, а также доставкой оборудования. Инфраструктура «Казань Экспо» включает в себя современный конгресс-холл на 3 тысячи мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек, парковочную зону на 2077 машино-мест и зоны питания.Для проживания участников и экспертов чемпионата будет использован жилой комплекс «Деревня Универсиады».Основной культурной площадкой чемпионата будет Skills Culture Park - развлекательный парк, который расположится на территории «Казань Экспо».В ходе заседания оргкомитета обсуждалось количество ожидаемых участников соревнований. Было отмечено, что на предыдущем чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Абу-Даби (2017 год) количество участников составило 1253 человека.Поскольку движение WorldSkills в России и мире набирает обороты, по прогнозам специалистов количество участников WorldSkills 2019 может существенно вырасти.По словам Роберта Уразова, необходимо заранее предусмотреть возможность увеличения соревновательных площадок, а также мест для проживания участников чемпионата. Рустам Минниханов поручил предусмотреть возможность резервных мест для размещения, соревновательных площадок и других необходимых сервисов.КстатиWorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством организации соревнований по профессиональному мастерству как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.