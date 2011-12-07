Среди новобранцев осеннего призыва - 700 казанцев

Участие во встрече приняли председатель призывной комиссии, заместитель главы муниципального образования Казани Людмила Андреева, военный комиссар Советского района Казани, заместитель председателя комиссии Рустем Шакиров, а также другие члены призывной комиссии.С отчетным докладом выступил Рустем Шакиров. Он рассказал о ходе осеннего призыва. Согласно плану на военную службу до конца декабря от Советского района должны быть отправлены 166 призывников. С начала осеннего призыва на сборный пункт уже отправлены 117 человек, передает kzn.ru. Рустем Шакиров отметил, что в Советском районе ведется большая работа с юношами, которые уклоняются от военной службы. Так, с 1 октября в районе организованы мобильные группы. Ежедневно с 6.00 до 9.00 сотрудники военкомата совместно с правоохранительными органами выходят в рейды и разыскивают призывников, не явившихся на комиссию по повестке. Кстати, за неявку на комиссию предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Однако таких уклонистов с каждым годом становится все меньше, отметили члены призывной комиссии. По словам Рустема Шакирова, это связано с тем, что молодые люди понимают, что без службы в армии они не смогут в дальнейшем найти достойную работу и реализовать себя во многих сферах.Ежедневно во время осеннего призыва в военкомат приходят порядка 15 - 20 молодых людей. Большинство из них хотят служить. На призывной комиссии молодые люди уже чувствуют всю серьезность несения службы. На распределение призывников на место службы и выбор войск влияют многие факторы: образование, состав семьи, увлечения, наличие судимости и другое. Здесь же некоторым ребятам вместо срочной службы предлагают службу по контракту.Многие будущие защитники Родины хотят попасть в престижные войска. Традиционно в их числе ВДВ, морская пехота, военно-морской флот.С большим желанием берут в армию юношей после вузов. В этот осенний призыв на службу требуется отправить не менее четверти граждан с высшим профессиональным образованием. Они могут быть направлены в научные роты, где смогут на практике применить знания, полученные во время учебы в вузе. В завершение заседания призывной комиссии Людмила Андреева отметила профессиональную работу военкомата Советского района и пожелала членам комиссии не сбавлять темпы. «Да, в начале призыва у нас были небольшие отставания, но это нормально. Сейчас мы входим в норму, план обязательно выполним. Призывная комиссия Советского района справляется со своими обязанностями, здесь все службы работают слаженно и результативно», - сказала Людмила Андреева.Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. В Казани план осеннего призыва - 700 человек.