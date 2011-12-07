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Среди новобранцев осеннего призыва - 700 казанцев

В столице Татарстана продолжается осенний призыв на военную службу. В военкомате Советского района Казани на прошлой неделе состоялось заседание призывной комиссии.
Участие во встрече приняли председатель призывной комиссии, заместитель главы муниципального образования Казани Людмила Андреева, военный комиссар Советского района Казани, заместитель председателя комиссии Рустем Шакиров, а также другие члены призывной комиссии.С отчетным докладом выступил Рустем Шакиров. Он рассказал о ходе осеннего призыва. Согласно плану на военную службу до конца декабря от Советского района должны быть отправлены 166 призывников. С начала осеннего призыва на сборный пункт уже отправлены 117 человек, передает kzn.ru. Рустем Шакиров отметил, что в Советском районе ведется большая работа с юношами, которые уклоняются от военной службы. Так, с 1 октября в районе организованы мобильные группы. Ежедневно с 6.00 до 9.00 сотрудники военкомата совместно с правоохранительными органами выходят в рейды и разыскивают призывников, не явившихся на комиссию по повестке. Кстати, за неявку на комиссию предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Однако таких уклонистов с каждым годом становится все меньше, отметили члены призывной комиссии. По словам Рустема Шакирова, это связано с тем, что молодые люди понимают, что без службы в армии они не смогут в дальнейшем найти достойную работу и реализовать себя во многих сферах.Ежедневно во время осеннего призыва в военкомат приходят порядка 15 - 20 молодых людей. Большинство из них хотят служить. На призывной комиссии молодые люди уже чувствуют всю серьезность несения службы. На распределение призывников на место службы и выбор войск влияют многие факторы: образование, состав семьи, увлечения, наличие судимости и другое. Здесь же некоторым ребятам вместо срочной службы предлагают службу по контракту.Многие будущие защитники Родины хотят попасть в престижные войска. Традиционно в их числе ВДВ, морская пехота, военно-морской флот.С большим желанием берут в армию юношей после вузов. В этот осенний призыв на службу требуется отправить не менее четверти граждан с высшим профессиональным образованием. Они могут быть направлены в научные роты, где смогут на практике применить знания, полученные во время учебы в вузе. В завершение заседания призывной комиссии Людмила Андреева отметила профессиональную работу военкомата Советского района и пожелала членам комиссии не сбавлять темпы. «Да, в начале призыва у нас были небольшие отставания, но это нормально. Сейчас мы входим в норму, план обязательно выполним. Призывная комиссия Советского района справляется со своими обязанностями, здесь все службы работают слаженно и результативно», - сказала Людмила Андреева.Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. В Казани план осеннего призыва - 700 человек. 
КВ
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