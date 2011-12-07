Стихи Блока и музыка звучали в казанском Музее Боратынского

Ведущий программы, сотрудник музея Алексей Гомазков отметил, что на протяжении всей своей жизни Александр Блок проявлял большой интерес к музыке. Творчество поэта необычайно музыкально. На стихи Александра Блока написано много музыкальных произведений: вокальных, вокально-симфонических, сценических. Среди их авторов немало известных композиторов. Дмитрий Шостакович написал музыкальный цикл «Семь романсов на стихи Блока», а Георгия Свиридова стихи поэта вдохновили на сочинение «Петербургских песен». Концерт прошел на одном дыхании. Его участники Лев Рябец, Римма Хакимуллина и Ольга Михайлова проникновенно и глубоко читали стихи Блока, исполняли произведения Георгия Свиридова, казанского композитора Марины Шишкаревой и русские народные песни. В концерте также приняли участие певец Азамат Газизов и концертмейстер Екатерина Михайлова. Остается лишь добавить, что слушатели, в основном представители серебряного возраста, приходят в Музей Боратынского на такие вечера постоянно. Благо различные мероприятия проводят здесь два-три раза в неделю.