Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Стихи Блока и музыка звучали в казанском Музее Боратынского

В казанском Музее Боратынского прошел вокально-поэтический вечер «Александр Блок. Рожденные в года глухие», приуроченный ко дню рождения поэта.
Ведущий программы, сотрудник музея Алексей Гомазков отметил, что на протяжении всей своей жизни Александр Блок проявлял большой интерес к музыке. Творчество поэта необычайно музыкально. На стихи Александра Блока написано много музыкальных произведений: вокальных, вокально-симфонических, сценических. Среди их авторов немало известных композиторов. Дмитрий Шостакович написал музыкальный цикл «Семь романсов на стихи Блока», а Георгия Свиридова стихи поэта вдохновили на сочинение «Петербургских песен». Концерт прошел на одном дыхании. Его участники Лев Рябец, Римма Хакимуллина и Ольга Михайлова проникновенно и глубоко читали стихи Блока, исполняли произведения Георгия Свиридова, казанского композитора Марины Шишкаревой и русские народные песни. В концерте также приняли участие певец Азамат Газизов и концертмейстер Екатерина Михайлова. Остается лишь добавить, что слушатели, в основном представители серебряного возраста, приходят в Музей Боратынского на такие вечера постоянно. Благо различные мероприятия проводят здесь два-три раза в неделю. 
КВ
Лента новостей