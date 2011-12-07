У казанцев ВИЧ-инфекция выявляется реже

В 2017 году в Казани наблюдалось снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 18%. В то же время растет доля зараженных половым путем. Две трети инфицированных - мужчины. 70% из них несемейные и не имеют постоянного полового партнера. В 2 раза больше стало инфицированных среди горожан в возрасте от 30 до 50 лет, уменьшается число заразившихся до 30 лет.В 2018 году в столице Татарстана провели 1769 профилактических акций с экспресс-тестированием. В результате выявлено 2 положительных результата.1 декабря Казань в очередной раз присоединилась ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается на протяжении 30 лет. В этом году всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» прошла под лозунгом «Знай свой статус». Пять лет подряд крупномасштабные профилактические мероприятия организуются в рамках международных спортивных соревнований.Проводимые профилактические мероприятия дают результаты. По данным социологического исследования, проведенного по теме ВИЧ-инфекции, уровень информированности населения в возрасте от 18 до 49 лет в 2018 году повысился с 84% до 87%.