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В Казани пройдет благотворительная ярмарка

8 декабря в КЦ «Московский» пройдет новогодняя благотворительная ярмарка «Лавка чудес».
На мероприятии можно будет приобрести новогодние игрушки, елочные украшения, вязаные изделия, изделия из дерева, картины и многое другое. Кроме того, в рамках ярмарки пройдут увлекательные мастер-классы и прочие развлечения, сообщили в администрации Кировского и Московского районов, которая вместе с проектом  «Добрая Казань»  выступает организатором «Лавки чудес». Свои двери ярмарка распахнет в 11 часов, все вырученные от продажи средства пойдут на помощь нуждающимся детям.
КВ
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