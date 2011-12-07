В Казани пройдет благотворительная ярмарка

На мероприятии можно будет приобрести новогодние игрушки, елочные украшения, вязаные изделия, изделия из дерева, картины и многое другое. Кроме того, в рамках ярмарки пройдут увлекательные мастер-классы и прочие развлечения, сообщили в администрации Кировского и Московского районов, которая вместе с проектом «Добрая Казань» выступает организатором «Лавки чудес». Свои двери ярмарка распахнет в 11 часов, все вырученные от продажи средства пойдут на помощь нуждающимся детям.