В Москве отметили опыт Казани по работе подростковых клубов

Заместитель директора по общим вопросам объединения «Подросток» Руслан Семенов стал финалистом конкурса профессионального мастерства в сфере государственной молодежной политики. Финал прошел в Москве, сообщает пресс-служба мэрии Казани.Руслана Семенова отметили в номинации «Руководитель подведомственного учреждения органа власти муниципального образования или субъекта РФ». Ранее он стал победителем в аналогичной номинации на республиканском конкурсе.Всероссийский конкурс прошел в два этапа: заочный и очный. Так, на первом этапе 200 кандидатов описывали концептуальную программу работы в сфере молодежной политики на территории муниципального образования и создавали видеоролик на тему «Моя профессия - молодежный работник».В очный этап конкурса, который состоялся в Москве, попали 40 лучших специалистов сферы государственной молодежной политики из 28 регионов страны, в том числе два человека из Республики Татарстан. Участники прошли тестирование по основам реализации государственной молодежной политики и комплекс испытаний на оценку деловых и личностных качеств, презентовали концептуальные и авторские программы в сфере молодежной политики.Руслан Семенов представил авторскую программу по модернизации сети клубов по месту жительства на примере казанского объединения «Подросток». Как отметил участник конкурса, учреждение на протяжении двух лет работает в режиме перезагрузки.«В рамках проекта мы совершенствуем наши клубы, развиваемся в точках притяжения детей, молодежи и подростков, создаем открытые пространства, современные многофункциональные площадки для саморазвития, отдыха, обучения и общения подрастающего поколения. Примечательно, что «Подросток», объединяющий 60 клубов, на сегодняшний день одна из крупнейших муниципальных сетей. Благодаря в свое время принятому решению, что мы должны развиваться, вдохнуть в наш проект новую жизнь, сейчас можем составлять конкуренцию коммерческим клубам», - рассказал Руслан Семенов. Изменения и модернизация «Подростка» стали возможны благодаря программе капремонта, инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым.В течение двух дней очного этапа конкурсанты не только соревновались, но и знакомились со своими коллегами, делились эффективными практиками и наработанным опытом. Мероприятие направлено на выявление, развитие и поддержку перспективных работников этой сферы.«Впервые муниципальное бюджетное учреждение Казани было представлено на таком масштабном конкурсе. Здесь речь идет не столько о победе, сколько о том, что это для нас большой опыт. К нам прислушивались, нашим опытом интересовались, а представители молодежной политики из других регионов даже просили помощи и подсказок, как нам удалось сохранить и развить сеть муниципальных бюджетных учреждений по месту жительства. Мы одни из немногих, у кого это получилось, и рады делиться своим опытом», - подчеркнул финалист всероссийского конкурса.