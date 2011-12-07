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В Москве отметили опыт Казани по работе подростковых клубов

Авторская программа по модернизации сети подростковых клубов, представленная казанским специалистом на всероссийском конкурсе, получила высокую оценку жюри.
Заместитель директора по общим вопросам объединения «Подросток» Руслан Семенов стал финалистом конкурса профессионального мастерства в сфере государственной молодежной политики. Финал прошел в Москве, сообщает пресс-служба мэрии Казани.Руслана Семенова отметили в номинации «Руководитель подведомственного учреждения органа власти муниципального образования или субъекта РФ». Ранее он стал победителем в аналогичной номинации на республиканском конкурсе.Всероссийский конкурс прошел в два этапа: заочный и очный. Так, на первом этапе 200 кандидатов описывали концептуальную программу работы в сфере молодежной политики на территории муниципального образования и создавали видеоролик на тему «Моя профессия - молодежный работник».В очный этап конкурса, который состоялся в Москве, попали 40 лучших специалистов сферы государственной молодежной политики из 28 регионов страны, в том числе два человека из Республики Татарстан. Участники прошли тестирование по основам реализации государственной молодежной политики и комплекс испытаний на оценку деловых и личностных качеств, презентовали концептуальные и авторские программы в сфере молодежной политики.Руслан Семенов представил авторскую программу по модернизации сети клубов по месту жительства на примере казанского объединения «Подросток». Как отметил участник конкурса, учреждение на протяжении двух лет работает в режиме перезагрузки.«В рамках проекта мы совершенствуем наши клубы, развиваемся в точках притяжения детей, молодежи и подростков, создаем открытые пространства, современные многофункциональные площадки для саморазвития, отдыха, обучения и общения подрастающего поколения. Примечательно, что «Подросток», объединяющий 60 клубов, на сегодняшний день одна из крупнейших муниципальных сетей. Благодаря в свое время принятому решению, что мы должны развиваться, вдохнуть в наш проект новую жизнь, сейчас можем составлять конкуренцию коммерческим клубам», - рассказал Руслан Семенов. Изменения и модернизация «Подростка» стали возможны благодаря программе капремонта, инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым.В течение двух дней очного этапа конкурсанты не только соревновались, но и знакомились со своими коллегами, делились эффективными практиками и наработанным опытом. Мероприятие направлено на выявление, развитие и поддержку перспективных работников этой сферы.«Впервые муниципальное бюджетное учреждение Казани было представлено на таком масштабном конкурсе. Здесь речь идет не столько о победе, сколько о том, что это для нас большой опыт. К нам прислушивались, нашим опытом интересовались, а представители молодежной политики из других регионов даже просили помощи и подсказок, как нам удалось сохранить и развить сеть муниципальных бюджетных учреждений по месту жительства. Мы одни из немногих, у кого это получилось, и рады делиться своим опытом», - подчеркнул финалист всероссийского конкурса.
КВ
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