В республике вводится особый противопожарный режим

Об этом вчера на брифинге в Кабинете министров РТ рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ по государственному пожарному надзору Сергей Сергеев.Брифинг прошел в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами и был посвящен надзорно-профилактической деятельности по предупреждению гибели и травматизма на пожарах, сообщается на сайте правительства РТ.«В правительство республики внесено предложение об установлении в период с 20 декабря 2018 года по 10 января 2019 года на территории региона особого противопожарного режима, что позволит спланировать и осуществить проверки мест хранения и реализации пиротехнических изделий, а также ограничить их применение вблизи объектов с массовым пребыванием людей, а также взрыво- и пожароопасных объектов и повысить меру ответственности за нарушения требований пожарной безопасности», - сообщил Сергей Сергеев.Он отметил, что нарушителям требований особого противопожарного режима грозит штраф до 4 тысяч рублей.В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС совместно с полицейскими проведут рейды для пресечения реализации пиротехнических изделий в не соответствующих для этих целей местах.Сергей Сергеев отметил, что новогодние праздники не обходятся без использования пиротехники. К сожалению, часто петарды и фейерверки становятся причинами травм и серьезных увечий.«В прошлом году в новогодние праздники в республике по этой причине пострадали три человека. В первом случае пострадавший получил ожоги, в двух других случаях люди получили раны глаз и конечностей», - сказал Сергей Сергеев.Кроме того, в период празднования Нового года ГУ МЧС России по РТ проверит места массового посещения и проведет инструктаж населения. Предусмотрено проведение ночных проверок объектов социальной сферы с ночным пребыванием людей.С целью предупреждения пожаров и гибели людей на них в жилом секторе в период новогодних праздников в каждом муниципальном районе специально созданные профилактические группы будут вести среди населения разъяснительную работу по пожарной безопасности в быту.