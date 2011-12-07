В столице РТ появятся дома без центрального отопления

Одной из центральных тем обсуждения на форуме станет так называемое зеленое строительство, подразумевающее использование современных экологичных технологий. В частности, в рамках мероприятия будут продемонстрированы проекты жилых и офисных зданий, не требующих подключения к системам центрального отопления, водо- и электроснабжения и оказывающих минимальное влияние на окружающую среду уже на стадии строительства. Подобные строения уже существуют в России, они используют внутренние ресурсы и почти не нуждаются в потреблении тепловой энергии от внешних систем. Так, расход энергии для отопления одного такого «пассивного» дома за год не превышает 15 киловатт-часов на единицу площади. Для сравнения: норма годового расхода энергии на отопление составляет от 95 до 195 киловатт-часов.- 10 лет назад в России к энергоэффективному жилью относились скептически. Объектов было не более 10 по всей России, а жилых - единицы, - комментирует директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве, руководитель рабочей группы по разработке российской системы по повышению энергоэффективности GREEN ZOOM Вера Бурцева. - Около 5 лет назад все начало меняться, и уже сегодня мы видим, что непосредственные потребители - жильцы - хотят, чтобы застройщик думал о них изначально. Сейчас энергоэффективных объектов в стране более 500. В ближайшее время спрос определенно будет расти. В сегменте жилья это новый тренд качества.«Зеленые» здания могут появиться и в Казани. По мнению экспертов, в скором времени их возведение будет включено в градостроительный план. Благодаря энергоэффективности таких построек можно будет сэкономить до 25% от суммы коммунальных платежей, что позволит быстро окупить повышенные затраты на строительство по сравнению с возведением традиционных зданий.