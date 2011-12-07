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Более 300 татарстанских призывников отправились на службу на Дальний Восток

За осень на службу отправились около 2 тыс. жителей республики.

Более 200 татарстанских призывников отправились служить на Дальний Восток, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу военного комиссариата РТ.

«5 декабря 2020 года к местам прохождения военной службы со сборного пункта РТ отправились более 300 призывников в воинские части Восточного военного округа», — сообщили в пресс-службе.

Призывников тестировали на наличие коронавирусной инфекции дважды — в своем районе и по прибытии на сборный пункт.

Всего за осенний призывной период планируется отправить на службу 3 тыс. призывников из РТ.

КВ
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