Более 300 татарстанских призывников отправились на службу на Дальний Восток

Более 200 татарстанских призывников отправились служить на Дальний Восток, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу военного комиссариата РТ.

«5 декабря 2020 года к местам прохождения военной службы со сборного пункта РТ отправились более 300 призывников в воинские части Восточного военного округа», — сообщили в пресс-службе.

Призывников тестировали на наличие коронавирусной инфекции дважды — в своем районе и по прибытии на сборный пункт.

Всего за осенний призывной период планируется отправить на службу 3 тыс. призывников из РТ.