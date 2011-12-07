Для татарстанских школьников доступен «Навигатор ГИА»

Татарстанским школьникам стал доступен «Навигатор ГИА», в котором содержатся полезные материалы для подготовки к экзаменам, сообщает минобрнауки РТ.

Сервис содержит обновленные сведения с учетом всех изменений в ЕГЭ и ОГЭ 2021 года. Также здесь есть ссылки на полезные материалы и аннотации к ним (в текстовом и видео форматах).

«Они будут полезны как для организации занятий в классе, так и для дистанционной и самостоятельной подготовки. Нам важно, чтобы все выпускники получили максимум полезной и актуальной информации, которая поможет им организовать подготовку к итоговой аттестации», — рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В навигаторе три раздела «Материалы для подготовки к ЕГЭ», «Материалы для подготовки к ОГЭ» и «Материалы для учителей». Информация постоянно обновляется.