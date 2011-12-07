Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов поручил подготовить открытые площадки для проведения праздничных мероприятий

Из-за ситуации с коронавирусом в республике введен ряд ограничений на проведение новогодних мероприятий.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил подготовить открытые площадки для проведения массовых праздничных мероприятий. Об этом он заявил во время совещания в Доме правительства РТ.

«У нас больше возможностей на открытом пространстве. Необходимо подготовить площадки для проведения новогодних праздничных мероприятий, культурных и спортивных событий. Нужно создать для досуга граждан все необходимые условия. Это будет намного лучше, нежели толпиться в закрытых помещениях», — сказал руководитель республики.

Напомним, из-за коронавируса в республике введен ряд ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе лимит зрителей.

КВ
Лента новостей