Минниханов поручил подготовить открытые площадки для проведения праздничных мероприятий

Президент РТ Рустам Минниханов поручил подготовить открытые площадки для проведения массовых праздничных мероприятий. Об этом он заявил во время совещания в Доме правительства РТ.

«У нас больше возможностей на открытом пространстве. Необходимо подготовить площадки для проведения новогодних праздничных мероприятий, культурных и спортивных событий. Нужно создать для досуга граждан все необходимые условия. Это будет намного лучше, нежели толпиться в закрытых помещениях», — сказал руководитель республики.

Напомним, из-за коронавируса в республике введен ряд ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе лимит зрителей.