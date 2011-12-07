Мухаметшин: Продукция на сельхозярмарках востребована среди населения

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил сельскохозяйственную ярмарку в Казани на проспекте Ямашева, сообщает ИА «Татар-информ».

На торговой площадке возле гипермаркета «Бахетле» представлена продукция из Буинского, Кукморского, Алькеевского, Заинского районов, Новошешминского и Спасского районов.

Мухаметшин обошел торговую площадку, пообщался с покупателями и продавцами, а также ознакомился с ценами и ассортиментом. Он отметил, что на ярмарке представлен большой выбор продукции: картофель и овощи, мясо и рыбу, колбасы и сыры, крупы и масла, молочные продукты, сахарный песок и другое.

«Стоит отметить, что ассортимент продукции разнообразный. И люди благодарят, говорят, что к празднику можно купить практически все виды мяса, овощей и многое другое. Фермеры предлагают востребованную продукцию, и население довольно», — сказал Мухаметшин.

Он также уточнил, что его семья также покупает продукты на сельхозярмарках, хоть и выращивает на приусадебном участке картофель, морковь, лук, чеснок, укроп, сельдерей и другое