В Казанском кремле запустили новогодние программы

С 5 декабря в Казанском кремле началась программа новогодних мероприятий, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Для жителей и гостей столицы РТ доступны праздничные выставки, экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой, представления и мастер-классы.

Так, в Музее естественной истории РТ проходит интерактивное шоу «Ледниковый период» и «Секретная лаборатория Деда Мороза». А по Кремлю проводят экскурсию «Новогодняя крепость».

Мероприятия продлятся до 10 января.