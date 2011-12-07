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В Казанском кремле запустили новогодние программы

Для жителей и гостей Казани запустили праздничные выставки, экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой, представления и мастер-классы.

С 5 декабря в Казанском кремле началась программа новогодних мероприятий, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Для жителей и гостей столицы РТ доступны праздничные выставки, экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой, представления и мастер-классы.

Так, в Музее естественной истории РТ проходит интерактивное шоу «Ледниковый период» и «Секретная лаборатория Деда Мороза». А по Кремлю проводят экскурсию «Новогодняя крепость».

Мероприятия продлятся до 10 января. 

КВ
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