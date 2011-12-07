В Казанском кремле запустили новогодние программы

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С 5 декабря в Казанском кремле началась программа новогодних мероприятий, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Для жителей и гостей столицы РТ доступны праздничные выставки, экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой, представления и мастер-классы.
Так, в Музее естественной истории РТ проходит интерактивное шоу «Ледниковый период» и «Секретная лаборатория Деда Мороза». А по Кремлю проводят экскурсию «Новогодняя крепость».
Мероприятия продлятся до 10 января.